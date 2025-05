पाकिस्तानी सिंगर चाहत फतेह अली खान ने लॉन्च किया देशभक्ति सॉन्ग, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, लोग बोले- परमाणु हमले से भी बदतर...

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पाकिस्तानी गायक चाहत फतेह अली खान ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के बाद मेरे वतन मेरे चमन नाम का एक नया देशभक्ति गीत लॉन्च किया है. चाहत के नए गाने ने इंटरनेट पर तेज़ी से लोगों का ध्यान आकर्षित किया और सभी को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया. एक ट्वीट में लिखा था, "पाकिस्तान ने भारत पर एक बड़ा हमला किया है - जो किसी भी सामूहिक परमाणु हमले से कहीं ज़्यादा भयानक है. ठीक है, दोस्तों मैं आत्मसमर्पण करता हूं और सभी भारतीय बलों के पूर्ण और बिना शर्त आत्मसमर्पण का आदेश देता हूं. यह बर्दाश्त से बाहर है." सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर मीम की झड़ी लगा दी है.

Pakistan just launched an all out attack on India - far worse than any massed nuclear attack. Ok folks - it's over. I surrender and order full and unconditional surrender of all Indian forces. This is too much to bear. pic.twitter.com/gYTQdSafbq