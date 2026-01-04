विज्ञापन
हमले से पहले की चेतावनी? वेनेजुएला एक्शन के बीच ट्रंप का पुराना वीडियो फिर वायरल

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर हलचल मचा रहा है. वीडियो देखकर लोग पूछ रहे हैं कि, क्या यह सब अचानक हुआ या इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी?

क्या पहले से तय था सब कुछ? ट्रंप के पुराने वीडियो ने बढ़ाई बेचैनी

Trump Old Video Viral: शनिवार तड़के वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं. स्थानीय मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, फुएर्ते तिउना सैन्य परिसर और ला कार्लोटा एयरबेस जैसे रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया. हालात बिगड़ते देख वेनेजुएला सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी. सरकार ने इन हमलों को अमेरिका का 'साम्राज्यवादी हमला' करार देते हुए जनता से सड़कों पर उतरकर विरोध जताने की अपील की. राजधानी समेत कई शहरों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है.

ट्रंप के दावे और अधूरी पुष्टि (trump oil statement)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Truth Social पर पोस्ट कर दावा किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर सफल सैन्य कार्रवाई की है. ट्रंप के अनुसार, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाया गया. हालांकि, इन दावों की अब तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका से मादुरो के जीवित होने का 'लाइफ प्रूफ' पेश करने की मांग की है.

पुराना वीडियो, नया मतलब (US Venezuela tension)

इसी बीच, ट्रंप का 18 दिसंबर 2025 का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह वेनेजुएला के तेल संसाधनों और अमेरिकी कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अमेरिका अपना 'हक' वापस चाहता है. यह बयान उस वक्त एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले दिया गया था. अब लोग इसे मौजूदा घटनाक्रम से जोड़कर देख रहे हैं. मानो यह सियासी इशारा पहले ही दे दिया गया हो.

तेल, राजनीति और वैश्विक असर (Oil, politics and global impact)

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तनाव से तेल की कीमतों में उछाल, क्षेत्रीय अस्थिरता और शरणार्थी संकट गहराने का खतरा है. यह टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और कूटनीति को प्रभावित कर सकता है. पुराना वीडियो, नए सवाल...वेनेजुएला संकट ने यह साफ कर दिया है कि वैश्विक राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता. हकीकत क्या है, यह वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल दुनिया सांस रोके हालात पर नजर बनाए हुए है.

