50 मिनट का इंटरव्यू और सच हो गया सपना, नोएडा की इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बताया- Google में कैसे मिली इंटर्नशिप ?

नोएडा (Noida) की कंप्यूटर साइंस की थर्ड ईयर की छात्रा ईशा सिंह को Google में इंटर्नशिप मिली है, जो कई इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक सपना सच होने जैसा है. X पर एक थ्रेड में, ईशा ने 2025 में Google सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग समर इंटर्नशिप के लिए कठोर चयन प्रक्रिया का विवरण प्रदान किया. जून में, उन्हें अपने कॉलेज के प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सेल से एक ईमेल मिला, जिसमें उन्हें Google की समर इंटर्नशिप हायरिंग के लिए एक फ़ॉर्म भरने के लिए आमंत्रित किया गया था. फ़ॉर्म भरने के बाद, उन्होंने एक वर्चुअल करियर टॉक में भाग लिया और दो कठिन ग्राफ़ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रश्नों से युक्त एक ऑनलाइन मूल्यांकन दिया.

ईशा ने एक्स पर थ्रेड में लिखा, "आखिरकार, मुझे सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न 2025 के लिए @Google से ऑफ़र मिला. यहां बताया गया है कि यह सब कैसे हुआ."

Finally, got an offer from @Google for software engineering intern 2025.



Here goes the thread for how it all happened!!