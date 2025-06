जीरो ग्रैविटी में NASA के एस्ट्रोनॉट्स ने किया कमाल, वायरल हुआ 'स्पेस सुशी' का जुगाड़

Nasa Astronauts Jonny Kim X Post Goes Viral: अंतरिक्ष की दुनिया से एक अनोखी और स्वाद से जुड़ी खबर सामने आई है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर मौजूद NASA के अंतरिक्ष यात्री जॉनी किम ने 'स्पेस सुशी' बनाई और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई. 16 जून को X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट की गई इस फोटो ने हजारों लोगों का ध्यान खींचा और तारीफों की बाढ़ ला दी.

Space sushi isn't quite the same as the fresh stuff on the ground, but it's not bad! We had a crew celebration recently and one of our crewmates expressed how much they missed sushi (as do I). So we collected and pitched in our personal supplies of fish, spam and rice, coupled… pic.twitter.com/0xhOhPXiv8