एक ऐसा रहस्यमयी समुद्र जिसमें चाह कर भी डूब नहीं सकता इंसान, जानें इससे जुड़ी दिलचस्प बातें

Know All About Dead Sea: अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपका पानी में डूबना तय है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी समुद्र है, जिसमें इंसान चाहकर भी डूब नहीं सकता. जानकर हैरानी होना लाजिमी है कि, भला ऐसा भी कोई समुद्र हो सकता है? लेकिन यह सच है. यह एक ऐसा समुद्र है, जहां आप गलती से भी गिर जाएंगे तो डूबेंगे नहीं, बल्कि आपका शरीर पानी के ऊपर ही तैरने लगेगा. इसके पीछे की वजह भी बेहद दिलचस्‍प है. आइए आपको भी बताते हैं इस रहस्‍यमयी समुद्र की कहानी.

किस देश में है ये समुद्र (Where is dead sea)

पृथ्वी पर कई ऐसी हैरतअंगेज जगहें मौजूद हैं, जो अपने आप में बेहद खास और हैरान कर देने वाली हैं. एक ऐसी ही जगह है इजरायल और जॉर्डन के बीच. दरअसल, इजरायल और जॉर्डन के बीच में स्थित दुनियाभर में मशहूर (Tourist destination) ये अनोखा और रहस्यमयी समुद्र डेड सी (Dead Sea) के नाम से जाना जाता है, जिसे मृत सागर भी कहते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि, डेड सी अपनी कई विशेषताओं (Interesting facts) के कारण काफी मशहूर है. सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि, इसमें कोई डूब (No One Drown) नहीं सकता. इसके पीछे की वजह है पानी में नमक की मात्रा का ज्यादा होना, जिसके चलते अगर आप इसमें लेट भी जाएं तो डूबेंगे नहीं...है ना कमाल.

यहां देखें वीडियो

क्यों कहते हैं इसे मृत सागर (amazing facts about the dead sea)

समुद्र तल से करीब 1388 फीट नीचे है डेड सी, जिसका पानी अन्य समुद्र के मुकाबले बेहद खारा है. यही वजह है कि, इसमें कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता. बताते हैं कि इसमें जीव तो छोड़िए पेड़ पौधे भी जिंदा नहीं रह सकते. कहते हैं कि, अगर इस पानी में एक मछली को भी छोड़ दिया जाए तो वो पल भर में ही दम तोड़ देगी. शायद यही वजह है कि, इसे डेड सी यानि मृत सागर कहा जाता है.

क्यों दूसरे समुद्र से अलग है ते Dead Sea (Why Dead Sea different from other seas)

साइंटिस्‍ट के मुताबिक, इस रहस्‍यमयी समुद्र (Mysterious sea) के पानी में ब्रोमाइड, जिंक, सल्फर, पोटाश, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे कई खन‍िज पाए जाते हैं, जो इसको खारा बनाते हैं, लेकिन इंसानों के लिए इसके खारे पानी को बेहतर माना जाता है. साइंटिस्‍ट की मानें तो इसके पानी में नहाने से इंसान की त्‍वचा संबंधी कई तरह की बीमारियां (Health benefits) अपने आप खत्‍म हो सकती हैं. खास बात तो ये है कि,यहां की मिट्टी से कई तरह के ब्‍यूटी प्रोडक्‍ट बनाए जा सकते हैं, जिनकी मार्केट में भारी डिमांड है.

ये भी देखेंः- 21 साल के तोते की हुई ट्यूमर सर्जरी