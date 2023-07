मुंबई पुलिस के एक सिंपल पोस्ट ने दिया Strong Message, जो समझ गए वो कभी किसी नहीं करेंगे को परेशान

यहां देखें पोस्ट

मुंबई पुलिस का ये पोस्ट एकदम ही सिंपल है. इस पोस्ट को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि, किसी को मैसेज किया जा रहा है. एक तरफ से बार-बार हाई, हाय, हेलो जैसे जबरदस्ती के मैसेज आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से उन मैसेज का जवाब देने के लिए कोई जहमत नहीं उठाई जा रही है. आखिर में एक मैसेज नजर आता है, जिसमें लिखा होता है कि सामने वाले ने ये कॉन्टेक्ट ब्लॉक कर दिया है. इस पोस्ट के कैप्शन में मुंबई पुलिस ने लिखा है कि, Food for thought: Not all advances are appreciated. इसके आगे एक कैप्शन मराठी भाषा में भी लिखा है.

मुंबई पुलिस की तारीफ

इस सिंपल, लेकिन गहरे मैसेज के साथ वाले पोस्ट पर यूजर्स जम कर मुंबई पुलिस की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि, 'नई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी नया ही होना चाहिए.' एक यूजर ने मुंबई पुलिस की क्रिएटिव टीम की भी तारीफ की है, जो इतने दिलचस्प पोस्ट करती है. एक यूजर ने मुंबई पुलिस के इस पोस्ट पर लिखा है कि, 'आपके इंटेंशन ठीक हों फिर भी आपको इस तरह से किसी महिला को अप्रोच नहीं करना चाहिए.'

