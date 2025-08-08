विज्ञापन

Bihar Police SI Exam Date 2025 : बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा अगस्त की इस तारीख को होगी

बिहार पुलिस एसआई एग्जाम का एडमिट कार्ड 14 से 15 अगस्त 2025 को जारी किया जा सकता है. ऐसे में उम्मीदवार BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे.

आपको बता दें कि बिहार पुसिस में सब इंस्पेक्टर पद के लिए पहले प्रीलिम्स की परीक्षा देनी होगी.

Bihar Police SI Exam Date 2025 : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2025 की तारीख घोषित कर दी है. यह परीक्षा 31 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी. ऐसे में जो अभ्यर्थी लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें अपनी तैयारी में तेजी लाने की जरूरत है. आपको बता दें कि यह परीक्षा BPSSC (Bihar police sub ordinate service commision) द्वारा राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी. आइए जानते हैं इस परीक्षा की टाइमिंग और एग्जाम पैटर्न.

बिहार पुलिस एसआई एग्जाम की टाइमिंग 2025 - Bihar Police SI Exam Timing 2025

  • Bihar Police SI का Exam दो पालियों में होगा. पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तर होगी. जिसकी रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे की होगी. जबकि दूसरी पाली का एग्जाम दोपहर 2:30 मिनट से शाम 4:30 बजे तक होगा. इस पाली की रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 01 बजे होगी. 
  • बिहार पुलिस एसआई एग्जाम का एडमिट कार्ड 14 से 15 अगस्त 2025 को जारी किया जा सकता है. ऐसे में उम्मीदवार BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे.

Bihar Police SI Exam परीक्षा पैटर्न 2025 - Bihar Police SI Exam Exam Pattern 2025

  • आपको बता दें कि बिहार पुसिस में सब इंस्पेक्टर पद के लिए पहले प्रीलिम्स की परीक्षा देनी होगी. जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे. यह परीक्षा कुल 200 अंक की होगी. इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से जुड़े सवाल होंगे.
  • इस परीक्षा में पास होने के लिए 30 प्रतिशत अंक चाहिए. प्रीलिम्स पास करने के बाद मुख्य परीक्षा (Mains) और शारीरिक परीक्षा (PET/PST) उम्मीदवारों को देनी होगी.

नोटिफिकेशन लिंक 

  

