हल्दी का फंक्शन चल रहा था, अचानक मेहमानों के बीच कूदा बंदर, महिला की प्लेट पर मारा झपट्ट और फिर जो हुआ...

शादी के सीजन के दौरान सोशल मीडिया पर शादी के वीडियो की भरमार होती है. ऐसे वीडियो में हमें दूल्हा-दुल्हन का डांस, शादी की रस्मों, बारात, बिदाई और वेन्यू की सजावट से जुड़े बहुत से वीडियो देखने को मिलते हैं. इसी लिस्ट में अब एक नया वीडियो शामिल हो गया है. जिसमें शादी के पहले हल्दी की रस्म चल रही है. हल्दी की रस्म के बीच में ही एक बिन बुलाए गेस्ट की एंट्री होती है, वीडियो में आगे क्या हुआ ये आपको देखने पर ही पता चलेगा. लेकिन ये वीडियो देखने में काफी मज़ेदार है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि हल्दी की रस्म चल रही है. दूल्हा-दुल्हन बैठे हैं और उनके आसपास घरवालों, दोस्त और रिश्तेदार मौजूद हैं. म्यूजिक चल रहा है और लोग एन्जॉय कर रहे हैं. दूल्हा-दुल्हन के सामने एक महिला प्लेट में हल्दी लेकर खड़ी है और दूसरी की प्लेट में कुछ फल हैं. तभी अचानक वहां एक बंदर की एंट्री होती है. वो अचानक लोगों के बीच से आता है और प्लेट में फल लिए खड़ी महिला की प्लेट से फल लेकर भाग जाता है और लोग देखते रह जाते हैं.

देखें Video:

Bro Saw the opportunity and Took it😂 pic.twitter.com/FGMTQwgSrX