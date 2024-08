शख्स ने Amazon से खरीदी Tissot Watch, कंपनी ने भेज दी इस्तेमाल की हुई घड़ी, फिर एक्सचेंज में जो भेजा, हैरान रह गया कस्टमर

Online Shopping Fraud: अमेज़ॅन (Amazon) के एक ग्राहक को एक लक्जरी घड़ी (Luxury watch) की शॉपिंग करते समय निराशाजनक अनुभव हुआ, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें "इस्तेमाल किया हुआ" मॉडल मिला है. ग्राहक द्वारा इसके बारे में शिकायत करने के बाद, शख्स को यह दावा करने पर कंपनी से एक्सचेंज में एक अरमानी की घड़ी मिली.

एक्स पर @Disciplined_Inv नाम से जाने जाने वाले कस्टमर ने 21 जुलाई को अमेज़ॅन पर 31,500 रुपये में टिसोट पीआरएक्स घड़ी (Tissot PRX watch) का ऑर्डर देने के बाद अपना निराशाजनक अनुभव साझा किया. 28 जुलाई को जब पैकेज आया तो ग्राहक को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है. टिसोट की आधिकारिक वेबसाइट पर सीरियल नंबर की जांच करने के बाद, ग्राहक को पता चला कि घड़ी मूल रूप से फरवरी 2023 में खरीदी गई थी - यह दर्शाता है कि घड़ी इस्तेमाल की हुई है और पुरानी है.

ग्राहक टिसोट बॉक्स में पैक की गई "अरमानी" घड़ी पाकर चौंक गया. "जब एक्सचेंज मिला तो हमने देखा कि कंपनी ने टिसोट बॉक्स में एक अरमानी घड़ी भेजी थी." अपनी निराशा ज़ाहिर करते हुए ग्राहक ने ऑर्डर के स्क्रीनशॉट के साथ एक अनबॉक्सिंग वीडियो पोस्ट किया और इस घटना को "अमेज़ॅन द्वारा धोखाधड़ी" कहा.

दूसरी दुर्घटना के बाद, ग्राहक 13 अगस्त को अमेज़ॅन के पास पहुंचा. लंबे इंतजार के बाद, शख्स को सूचित किया गया कि एक "तकनीकी गड़बड़ी" के कारण तत्काल समाधान नहीं हो पा रहा है, और उसे 24 से 48 घंटों तक इंतजार करने के लिए कहा गया. यूजर ने पूरे घटनाक्रम को अमेज़ॅन की ग्राहक सेवा द्वारा "उत्पीड़न" बताया.

यूजर ने लिखा, "मैंने उनसे आज (13 अगस्त) 24 घंटे बाद संपर्क किया और फिर 30 मिनट से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी खराबी है और वे कुछ नहीं कर सकते और मुझे 24-48 घंटे और इंतजार करने के लिए कहा. यह पूरी तरह से उत्पीड़न है." @amazonIN द्वारा धोखाधड़ी. सबसे खराब ग्राहक सेवा (customer service)."

