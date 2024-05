लाखों रुपए खर्च ये इंसान से बना ‘डॉगी’, अब पांडा या लोमड़ी बनने की रखता है हसरत, जानिए क्या है टोको की कहानी

जापान (Japan) के एक व्यक्ति ने खुद को कुत्ते में बदलने के लिए 14,000 डॉलर (12 लाख रुपये) खर्च किए और वह अब किसी दूसरे जानवर में बदलना चाहता है. टोको (Toco) नाम के इस शख्स ने बॉर्डर कॉली में तब्दील होने की अपनी पूरी यात्रा को अपने यूट्यूब चैनल 'I want to be an animal' पर दर्ज किया है. उन्होंने कहा कि वह एक जानवर बनने और कुत्ते के रूप में बाहर घूमने के अपने बचपन के सपने को पूरा करना चाहते थे.

हाल ही में टोको ने एक जापानी न्यूज आउटलेट से बात की और कहा कि वह अब एक नए जानवर की तरह जिंदगी जीना चाहता है. उन्होंने कहा कि चार जानवर हैं जिन पर वह प्रयास करना चाहते हैं लेकिन उनमें से दो संभव नहीं हो सकते हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि चार जानवर हैं जिन पर वह टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से दो तार्किक कारणों से काम नहीं कर सकते हैं.

वानक्यूल से बात करते हुए उन्होंने कहा, ''कुत्तों और इंसानों की हड्डियों की संरचना अलग-अलग होती है और जिस तरह से वे अपने पैर और हाथ मोड़ते हैं, वैसे ही कुत्ते भी अलग-अलग होते हैं.'' . . इस तरह दिखने वाली हरकतें करना बहुत मुश्किल है.''

बनना चाहते हैं पांडा और लोमड़ी

टोको ने आगे कहा, "मैं वर्तमान में अपने अंगों को कुत्तों की तरह दिखाने के तरीकों पर शोध कर रहा हूं. इसके अलावा, जब वे गंदे हो जाते हैं, तो उनके फर पर गंदगी और मिट्टी लग जाती है, इसलिए इसे हर बार साफ करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है. बेशक, मैं ऐसा करूंगा मैं एक और जानवर भी बनना चाहता हूं. मैं वास्तव में एक और कुत्ता, एक पांडा, या एक भालू बनने में सक्षम हो सकता हूं. एक लोमड़ी या एक बिल्ली भी अच्छी होगी, लेकिन मैं ऐसा करना चाहूंगा किसी दिन दूसरा जानवर बनने का मेरा सपना पूरा करना चाहता हूं.”

टोको ने पहले कहा था कि उसने कोली में तब्दील होने का फैसला किया क्योंकि वह कुत्ते की उसकी "पसंदीदा नस्ल" है. जिस व्यक्ति ने अपना असली नाम बताने से इनकार कर दिया है, वह अपने चैनल पर क्लिप पोस्ट करता रहता है जिसमें उसे कुत्तों को घुमाने, कुत्ते का खाना खाने और नई तरकीबें सीखते हुए दिखाया गया है.

