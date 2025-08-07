Rajasthan: जानवरों के डॉक्टर के लिए 1100 पदों पर निकली सरकारी नौकरी, जानें योग्यता और अप्लाई करने का तरीका

Rajasthan Sarkari Naukri: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने पशु चिकित्सा अधिकारी (Veterinary Officer) यानी जानवरों के डॉक्टर के लिए वैकेंसी निकाली है. अगर आप इन पदों पर आवेदन करने की योग्यता रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन प्रकिया 5 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है और एप्लीकेशन फॉर्म 3 सितंबर 2025 तक भरे जाएंगे. आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं, आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए इसकी आगे दी गई है.

RPSC Veterinary Officer vacancy: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का नॉलेज होना चाहिए

अभ्यर्थी को अनिवार्य इंटर्नशिप लिखित परीक्षा से पहले तक पूरी हो जानी चाहिए.

Veterinary Officer Age limit: आयु सीमा

RPSC Veterinary Officer के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की एज लिमिट न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी. नियमों के अनुसार, आरक्षित कैटगरी वालों को छूट दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अप्लाई करने से पहले दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें.नोटिस का लिंक आगे दिया गया है.

RPSC Veterinary Officer vacancy Notification

