सोशल मीडिया पर लोग कई बार ऐसे यूजर्स को भी रिक्वेस्ट भेज देते हैं, जिन्हें शायद वो जानते भी नहीं हैं. लोग ऐसा अक्सर नए दोस्त बनाने और अपना अकेलापन दूर करने के लिए करते हैं. लेकिन एक एक्स यूजर ने डेटिंग ऐप को लेकर एक चिंताजनक पोस्ट शेयर की है. जिसे पढ़ने के बाद कोई भी चौंक जाएगा.

दरअसल, इस शख्स ने AI की मदद से एक लड़की की तस्वीर जनरेट की थी. जो देखने में बिलकुल रियल जैसी लग रही थी. फिर उस शख्स ने AI जनरेटेड तस्वीर के साथ डेटिंग ऐप पर एक प्रोफाइल बना ली. फिर, इसके बाद जो हुआ उसे देखने के बाद पोस्ट के आखिर में शख्स ने यहां तक लिख दिया कि AI पॉवरफुल है और लड़के अकेले हैं. इस पूरी पोस्ट को पढ़ने के बाद लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

एक्स पर @infinozz नाम के यूजर ने एक थ्रेड लिखकर पूरी बात बताई है. यूजर ने लिखा कि मैं बोर हो गया था, इसलिए मैंने ChatGPT के नए 4o इमेज जनरेशन टूल से कुछ नया करने का सोचा. जिसके बाद मैंने एक लड़की की कुछ सुपर रियल AI-जनरेटेड तस्वीरें बनाईं. फिर मेरे मन में एक शरारती आइडिया आया कि क्यों न इसके साथ बैंगलोर में एक Bumble प्रोफाइल बनाई जाए?" और फिर...

I got bored and decided to play with ChatGPT's new 4o image generation tool. Made some super realistic AI-generated pics of a girl. Then came the evil idea:

“Why not make a Bumble profile in Bangalore with it?”, and then...