भारी भरकम गैंडे को देखकर भीगी बिल्ली बना जंगल का राजा, शेर की इस हरकत को देख कंफ्यूज हुआ सोशल मीडिया

Viral Video of Rhino and Lion: शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, जिससे जंगल के खूंखार से खूंखार जानवर भी खौफ खाते हैं. बब्बर शेर अपने शिकार को दौड़ा-दौड़ा कर एक झपट्टे में ही चीर फाड़ कर एक कर देते हैं. ये अपनी एक दहाड़ से ही जानवर तो क्या इंसानों की भी हालत खराब कर देते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर वाइल्डलाइफ से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो कई बार रूह कंपा देते हैं. हाल ही में शेर और गैंडे से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शेर बिल्लियों वाली हरकत करता नजर आ रहा है.

गैंडे से डरे बब्बर शेर (Lion And Rhino Video)

वीडियो में आप देखेंगे कि, कैसे दो शेर जमीन पर बैठे हुए हैं, तभी अचानक पीछे से दो गैंडे आते हैं, जिन्हें देखकर दोनों शेर चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह उठकर चलते बनते हैं और किनारे में जाकर खड़े हो जाते हैं. वीडियो में आप देखेंगे कि, जब गैंडा शेर के और थोड़ा पास आकर खड़ा होता है, तो शेर चुपचाप वहां से निकलने लगता है. वीडियो देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों शेर गैंडे को देखकर डर गए हैं. X पर शेर और गैंडे से जुड़े इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'तो क्या इससे गैंडा जंगल का राजा बन जाता है?'

यहां देखें वीडियो

So does this make Rhino the King of the jungle then? pic.twitter.com/e4ok6lNLGS