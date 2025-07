जंगल में छोड़े जाने के बाद तेंदुआ तैरता हुआ नदी पार कर गया, ड्रोन कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नज़ारा

Leopard rescue drone video: वन विभाग द्वारा हाल ही में रेस्क्यू किए गए एक तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर दिल जीत रहा है. वीडियो में तेंदुआ जंगल में छोड़े जाने के कुछ ही पलों बाद एक नदी को तेजी से तैरता हुआ पार करता दिख रहा है. यह दुर्लभ दृश्य भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें ड्रोन कैमरे से इस पल को कैद किया गया.

नदी में तैरते तेंदुए का ड्रोन वीडियो (leopard swimming scene)

करीब 1 मिनट की इस क्लिप में, तेंदुआ अपने मजबूत पंजों से पानी को चीरता हुआ सूखी ज़मीन की ओर बढ़ता है. जैसे ही वो नदी पार करता है, उसकी बेचैनी और ताकत दोनों साफ झलकती हैं. यह वीडियो केवल एक वन्यजीव की तैराकी नहीं है, बल्कि जंगल में उसकी वापसी और आज़ादी की कहानी है. IFS अधिकारी कासवान ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, जब यह तेंदुआ नदी तैरता हुआ देखा गया, ड्रोन मॉनिटरिंग के जरिए. माइक्रो ड्रोन्स का उपयोग निगरानी और शिकार रोधी कार्यों में किया जाता है. इस तेंदुए को रेस्क्यू के बाद छोड़ा गया था और इसकी निगरानी की जा रही थी.

यहां देखें वीडियो

When this #leopard swimming through #river was documented. Through a monitoring drone. Micro drones are used for keeping a watch and doing anti poaching duties. This leopard was released after rescue, hence being monitored and guided. pic.twitter.com/znTdsJncKC