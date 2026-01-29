विज्ञापन
75 साल के बुजुर्ग ने पुराने शादी के कार्ड से यह क्‍या बना डाला ? देखने वालों की लग गई लंबी कतार, देखें वीड‍ियो

काशी के इस बुजुर्ग को देखकर हर कोई दंग है. वहां खरीदने वाले और देखने वालों की लंबी लाइन है. आप भी जान‍िए 75 के इस बुजुर्ग इस उम्र में क्‍या बना डाला.

काशी के बुजुर्ग का कारनामा.

Viral used Wedding Card : काशी की गलियों में सुबह जब मंदिरों की घंटियां बजती हैं और गंगा की हवा बहती है, तब वहीं एक कोने में कबाड़ से कला जन्म लेती है. जो चीजें आम लोगों के लिए कचरा होती हैं, वही किसी के लिए सपनों का सामान बन जाती हैं. शादी के पुराने कार्ड, टूटी हुई चूड़ियां, फटे कागज और बेकार कपड़े. इन्हीं से 75 साल के एक बुजुर्ग कलाकार अपनी पूरी दुनिया रच देते हैं. उनका नाम है राजकुमार, और उनकी कला दिल को छू लेने वाली है.

कबाड़ से जन्म लेती है नई कहानी

राजकुमार काशी के रहने वाले हैं. उम्र भले ही 75 साल हो चुकी है, लेकिन उनकी सोच आज भी जवान है. वो उन चीजों को उठाते हैं जिन्हें लोग बिना सोचे समझे फेंक देते हैं. पुराने शादी के कार्ड से वो खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं. टूटी चूड़ियों से कलरफुल आर्ट तैयार करते हैं. कागज और कपड़े के छोटे टुकड़े उनके हाथों में आकर एक नई पहचान पा लेते हैं. उनकी बनाई हर कलाकृति देखकर यही लगता है कि सुंदरता महंगे सामान की मोहताज नहीं होती. बस देखने का नजरिया चाहिए.

सोशल मीडिया पर छाया कलाकार

आज राजकुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वो दिखाते हैं कि कैसे बेकार पड़ी चीजों से अनोखी डिजाइन और कलाकृति बनाई जा सकती है. लोग हैरान हैं कि जिसे हम कबाड़ कहते हैं, उसी से इतनी सुंदर चीजें भी बन सकती हैं. कई लोग उनकी कला की तारीफ कर रहे हैं और उनसे मिलने की इच्छा जता रहे हैं.

हर चीज में जान देखते हैं राजकुमार

राजकुमार कहते हैं कि हर चीज में जान होती है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए. वो एक-एक कलाकृति बनाने में घंटों मेहनत करते हैं. उनकी कला में काशी की संस्कृति, अध्यात्म और परंपरा साफ नजर आती है. मूर्तियां हों, शोपीस हों या फिर छोटे-छोटे आर्ट पीस. हर चीज अपनी कहानी खुद बयां करती है.

Viral, Zara Hatka News
