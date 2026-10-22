'कभी 12 हजार तो कभी 5000'; दुबई में जबलपुर के पंडितजी को पूजा कराने के कितने पैसे मिलते हैं? बताया सीक्रेट

VIRAL VIDEO: दुबई की चकाचौंध के पीछे छिपा संघर्ष दिखाता शास्त्री नीरज पंडित जी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. मूल रूप से जबलपुर के रहने वाले नीरज वहां पूजा-पाठ कराते हैं. उन्होंने बताया कि परदेस में उनकी कोई बंधी-बंधाई तनख्वाह नहीं है. कभी एक पूजा के 500 दिरहम (करीब 12,800 रुपये) तो कभी 200 दिरहम (करीब 5,000 रुपये) ही मिल पाते हैं. शुरुआती दिनों को याद करते हुए वह बताते हैं कि तब हालात ऐसे थे कि सुबह का भोजन मिलने पर शाम की रोटी की चिंता सताने लगती थी. यह कहानी विदेश में बिना निश्चित आय के जीने की कठिन जमीनी हकीकत को बयां करती है.
जब पहली बार दुबई आए थे पंडितजी
एक इंस्टाग्राम वीडियो में जब उनसे उनकी कमाई के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत सादगी से कहा कि उनकी कोई बंधी-बंधाई नौकरी या पक्की तनख्वाह नहीं है. सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कब कितना काम मिला. पंडित जी ने अपने शुरुआती दिनों के उस संघर्ष को याद किया जो किसी के भी आंसू ला दे. उन्होंने बताया, "सबसे कड़ा समय वह था जब मैं नया-नया दुबई आया था. सुबह की रोटी नसीब हो जाती, तो दिन भर यही चिंता खाए जाती थी कि शाम के भोजन का जुगाड़ कैसे होगा." अजनबी देश में बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करते हुए बुनियादी जरूरतों के लिए ऐसा संघर्ष वाकई दिल छोटा कर देने वाला होता है.
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परदेस भी लगने लगा घर जैसा
तमाम दिक्कतों के बाद भी नीरज के मन में कोई कड़वाहट नहीं है. वह कहते हैं कि दुबई जैसी जगह में जहां दुनिया भर के लोग रहते हैं, सबको आपस में मिल-जुलकर रहना चाहिए. चाहे कोई भी त्योहार हो, सब मिलकर मनाएं तो परदेस भी घर जैसा लगने लगता है. सच तो यह है कि परदेस में अपना भविष्य बनाने की जद्दोजहद में जुटे हर शख्स की अपनी एक कहानी है, जो अक्सर वहां की चमक-धमक के पीछे छिप जाती है.
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