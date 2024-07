बच्चों को उंगलियों पर मैथ्स सॉल्व करता देख लोगों का चकराया सिर, वीडियो देखने के बाद आपको भी लग सकता है तगड़ा झटका

Children Mental Maths Trick Video: लगभग हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में सबसे होशियार हो. बच्चे के इंटेलिजेंस को गणित में उसकी पकड़ से आंका जाता है. अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अव्वल हो तो उसे काफी सराहा जाता है. हालांकि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अलग नजारा देखने को मिल रहा है. बच्चों को तेजी से कैलकुलेशन करता देख यूजर्स खुश होने की जगह परेशान हो रहे हैं. दरअसल, वीडियो में बच्चे हाई स्पीड फिंगर कैलकुलेशन तकनीक और एबाकस की मदद से मैथ्स प्रॉब्लम को चुटकियों में हल करते नजर आ रहे हैं. यूजर्स को बच्चों का हाई स्पीड फिंगर कैलकुलेशन काफी डरावना लग रहा है.

वीडियो देख डर गए यूजर्स (children solving maths with finger calculation)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल वीडियो में कई बच्चे ब्लू यूनिफॉर्म पहनकर कुछ मैथ्स प्रॉब्लम का हल करते हुए नजर आ रहे हैं. मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को हल करने के लिए बच्चे एबाकस और हाई स्पीड फिंगर कैलकुलेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं. कई एक्स यूजर्स को बच्चों के हाथों का मूवमेंट काफी अटपटा लग रहा है. कई यूजर्स इसे डरावना भी बता रहे हैं. प्रश्न पत्र में दिए गए सभी सवालों को हल करने के लिए बच्चों को सिर्फ 8 मिनट का समय दिया गया है.

यहां देखें वीडियो

There were a lot of suggestions to put my kids in these mental maths/abacus classes. But I chose not to send them ????



Something doesn't feel right about it ???? pic.twitter.com/dTLFcGkKL4