कभी देखा है ऐसा पौधा, जिसकी पत्तियों पर उगते हैं हूबहू इंसानी होंठ, देख चौंक उठे लोग

Do You Know About Conophytum Pageae: दुनियाभर में ऐसे कई तरह के अजीबोगरीब पेड़-पौधे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ से लोग आज भी अंजान हैं. कुछ पेड़-पौधे अपनी खूबसूरती से लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, तो कुछ अपनी खूबी की वजह से दुनियाभर में मशहूर हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंग, जिसकी पत्तियां हूबहू इंसानी होंठों की तरह दिखाई पड़ती है. यकीन ना हो तो खुद ही देख लीजिए.

हूबहू इंसानी होंठों जैसी पत्तियां (Plant Having Human Lips Like Leaf) कोनोफाइटम पैगी नाम का यह पौधा खासतौर पर साउथ अफ्रीका के नामीबिया में पाए जाता है, जो बिना तने के होते हैं और कैक्टस की तरह कंकड़-पत्थरों में भी उग जाते हैं. इस पौधे की खूबी यह है कि, इसकी पत्तियां बिल्कुल इंसान के होंठों की तरह नजर आती है. रसीली और गोल आकार की इन पत्तियों का रंग देखकर हैरानी होना लाजिमी है. यही वजह है कि, ये पौधा इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना रहता है. कुदरत की इस अनूठी रचना को देखकर लोग हैरान हैं. इस पौधे को आमतौर पर कोन प्लांट्स, डंपलिंग्स, बटन प्लांट्स, लिप्स प्लांट्स और बट प्लांट्स के रूप में जाना जाता है. सोशल मीडिया पर अक्सर इस पौधे का वीडियो और फोटो देखने को मिलता रहता है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है. इस तरह ऐसे कई पेड़-पौधे आज भी लोगों को हैरत में डाल रहे हैं.