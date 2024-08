भारतीय यूट्यूबर ने की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सैर, 12 हजार का Made in Pakistan जैकेट देख हैरान क्रिएटर ने शेयर की पोस्ट

अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ट्रिप पर निकले भारतीय यूट्यूबर (Indian YouTuber) और कंटेंट क्रिएटर ईशान शर्मा को कुछ ऐसा देखने को मिला कि वह सोशल मीडिया पर शेयर करने से खुद को नहीं रोक पाए. कंटेंट एजेंसी मार्केटअप के सह-संस्थापक ईशान शर्मा अपने हार्वर्ड विजिट को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और उसे अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं. दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक हार्वर्ड में ईशान को 'मेड इन पाकिस्तान' के लेबल के साथ 12 हजार की जैकेट मिली जिसे देखते ही वह हैरान रह गए. यूट्यूबर ने जैकेट पहने खुद की और उसपर लगे 'मेड इन पाकिस्तान' लेबल की तस्वीर अपने एक्स हैंडल से शेयर की है.



हार्वर्ड शॉप में 'मेड इन पाकिस्तान' जैकेट



अपने हार्वर्ड ट्रिप को सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट कर रहे ईशान शर्मा ने बताया कि वह कुछ सामान खरीदने के उद्देश्य से आइवी लीग इंस्टीट्यूट घूमने गए थे. वह खरीदारी करने के लिए यूनिवर्सिटी के बच्चों द्वारा संचालित हार्वर्ड शॉप पहुंचे. वहां ईशान पहले जैकेट की कीमत और उसके बाद जैकेट पर लगे लेबल को देखकर चकित हुए. लेबल के मुताबिक, अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शॉप में बेची जा रही 12 हजार के जैकेट को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया गया है. जैकेट और लेबल की तस्वीर शेयर करते हुए ईशान ने लिखा, "हार्वर्ड में सामान खरीदने आया था. इसकी कीमत 12,000 रुपये है! लेकिन मेड इन पाकिस्तान?!"

Came to Harvard to buy merch.



This one's is Rs. 12,000!



But Made in Pakistan?! pic.twitter.com/ik6IUPASSu