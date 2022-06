सड़क बनाकर भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 105 घंटे 33 मिनट में बनी 75 किमी लंबी सड़क, गडकरी बोले- पूरे देश को है गर्व...

Click to Expand & Play

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Minister for Road Transport and Highways) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने घोषणा की है कि NHAI ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Records) में अपनी जगह बनाई है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) (एनएचएआई) के सलाहकार और रियायतग्राही, राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड (Rajpath Infracon Pvt Ltd) और जगदीश कदम (Jagdish Kadam) ने राष्ट्रीय राजमार्ग 53 (NH-53) पर एक ही लेन में 75 किमी लगातार बिटुमिनस कंक्रीट (longest piece of bituminous concrete) के निर्माण के लिए यह रिकॉर्ड हासिल किया है. सड़क महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती और अकोला (Amravati and Akola) जिलों के बीच NH-53 के एक हिस्से पर बनाई गई है. .