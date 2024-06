हंसी बनी जान की दुश्मन: इस कदर हंसा शख्स कि होना पड़ा अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर ने दी ये सलाह

कॉमेडी शो देखते हुए बेहोश (Man Faints From Uncontrollable Laughter)

आपने योग सेंटर या पार्क में कभी ना कभी योग करने वाले लोगों को ठहाके लगाते हुए देखा होगा, लेकिन हैदराबाद में एक 53 साल का शख्स घर पर शाम के वक्त टेलीविजन पर कॉमेडी शो देखते हुए इस कदर हंसा कि उसे अस्पताल जाना पड़ गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस घटना के बारे में हैदराबाद के अपोलो अस्पताल के डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि, श्याम के साथ जब ये घटना हुई वह चाय पी रहे थे. इस बीच एकाएक चाय का कप उनके हाथ से छूट गया. साथ ही उनकी बॉडी झुक गई और वो देखते ही देखते जमीन पर गिर गए.

यहां देखें पोस्ट

Laughter is the best medicine, however, in case of a 53-year-old, laughter resulted in a visit to emergency department



53-year-old Mr Shyam (name changed) was enjoying a nice evening with his family over a cup of tea. They were watching a popular comedy show on TV. Mr Shyam… pic.twitter.com/TZJAM45QpC