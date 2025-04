चीन ने कराई दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबो हाफ मैराथन, 21KM तक इंसानों के साथ दौड़ते दिखे रोबोट

China Human VS Robot Race: ये तो सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में चीन दुनिया में कितना आगे है. इसका शानदार उदाहरण बीजिंग में देखने को मिला है. दरअसल, हाल ही में बीजिंग ने दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट मैराथन का आयोजन किया. इस अनोखी मैराथन में रोबोट्स ने इंसानों के साथ 21 किलोमीटर लंबी दौड़ पूरी की. बताया जा रहा है कि, बीजिंग के इकोनॉमिक-टेक्नोलॉजिकल जोन में यह ऐतिहासिक रेस हुई, जिसमें ढलानों और मोड़ों वाले ट्रैक पर दौड़ते हुए रोबोट्स ने एआई और इंजीनियरिंग की असली ताकत दिखा दी. यकीन न हो तो खुद ही देख लीजिए.

रोबोट्स और इंसानों की ऐतिहासिक दौड़ (Beijing Half-Marathon)

बीजिंग के यिजुआंग में आयोजित हाफ मैराथन में पहली बार 21 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने हजारों मानव धावकों के साथ 21.1 किमी की दौड़ में भाग लिया. इस आयोजन में चीनी कंपनियों जैसे DroidVP, Noetix Robotics और Beijing Innovation Center of Human Robotics द्वारा विकसित रोबोट्स ने हिस्सा लिया.

यहां देखें वीडियो

The race begins. Robots are lined up in a zigzag formation and will start one by one, each setting off at one-minute intervals. The first to set off is Tiangong Ultra, developed by Beijing-based National and Local Co-built Embodied AI Robotics Innovation Center. pic.twitter.com/kBE1bXGHJa