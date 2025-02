हे भगवान..37 साल बाद महाकुंभ में मिले 2 पुराने दोस्त, वायरल हुआ इमोशनल वीडियो

Mahakumbh Me Mile 2 Purane Dost: प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में एक दिल छू लेने वाला पल कैमरे में कैद हुआ, जब फायर ऑफिसर संजीव कुमार सिंह को अपनी कॉलेज फ्रेंड रश्मि गुप्ता से 37 साल बाद मिलने का मौका मिला. दोनों 1988 बैच के क्लासमेट्स थे और इतने वर्षों बाद एक-दूसरे को देखकर बेहद भावुक हो गए. इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही वायरल हो गया और नेटिज़न्स इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

दोस्त से मिलकर छलक पड़ा इमोशन (fire officer college friend maha kumbh video)

वीडियो में संजीव अपनी पुरानी दोस्त को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, "यह मेरी क्लासमेट रश्मि हैं. हम 1988 बैच के छात्र थे और 37 साल बाद पहली बार महाकुंभ में मिले हैं. अब ये लखनऊ के एक कॉलेज में पढ़ाती हैं." रश्मि भी इस यादगार मुलाकात से बहुत खुश नजर आईं. उन्होंने कहा, "यहां का माहौल बहुत अच्छा है, व्यवस्थाएं शानदार हैं और सबसे खास बात, इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिलना किसी सपने से कम नहीं है."

रश्मि ने मज़ाक में संजीव की पुरानी यादें भी ताज़ा कर दीं. उन्होंने हंसते हुए कहा, "हमारे कॉलेज के दिनों में संजीव बहुत ही शांत और इंट्रोवर्ट हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल गई है." इस पर संजीव ने भी हंसी में जवाब देते हुए कहा, रश्मि और उनकी गैंग कॉलेज के दिनों में मुझसे बात भी नहीं करती थी." फिर उन्होंने मजाक में कहा, "लेकिन अब मैं तुम्हारी झूठी तारीफ मंजूर करता हूं."

यहां देखें वीडियो

Pehle log Kumbh me kho jate the.



Fire officer Sanjeev Kumar Singh 1988 ke baad MahaKumbh me apni classmate se mile.



Such a cute conversation! pic.twitter.com/WQzSa35nsd