लंदन में खाली मेट्रो के अंदर इंडियंस ने किया ऐसा काम, बार-बार देखा जा रहा है VIDEO

यहां देखें वीडियो

हाल ही में सामने आया यह वीडियो लंदन (London) का है, जिसमें कुछ भारतियों को लंदन के सबवे (vacant London subway) पर देखा जा सकता है, जो एकदम खाली दिखाई पड़ रहा है. वीडियो में सभी मस्ती भरे अंदाज में पंजाबी गाने (dance on Punjabi song) पर भांगड़ा करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में कुछ लोग खाली मेट्रो लाइन (dance in metro) में डांस करते मस्ती में थिरकते दिखाई पड़ रहे हैं. वीडियो में उनका जोशिला (desi men dance video) अंदाज देखते ही बन रहा है. इस वीडियो (Indians dancing in an empty London metro line) को देखकर यकीनन आप भी थिरकने को मजबूर हो जाएंगे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह वीडियो @UB1UB2 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे खूब देखा और पसंद किया जा रहा है. 2 दिन पहले शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं, जबकि 7 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो (dance video) को लाइक कर चुके हैं. इस शानदार वीडियो को देख चुके यूजर्स इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. साथ ही कुछ यूजर्स लड़की के डांस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं, जो जुर्माना लगाने की बात कह रहे हैं.



