चिड़िया से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था गोरिल्ला, जब नहीं बनी बात तो करने लगा ऐसी हरकत, देखकर हैरान हो रहे लोग

विभिन्न प्रजातियों के जानवरों के बीच के प्यारे पल एक दिल छू लेने वाली कहानी बुनते हैं, जो लोगों के दिलों में गर्मजोशी का एहसास छोड़ने में कभी असफल नहीं होती. उस लिस्ट में अब एक और वीडियो जुड़ गया है. जिसमें एक गोरिल्ला और एक चिड़िया के बीच बातचीत को दिखाया गया है. फुटेज में दिखाया गया है कि कैसे जिज्ञासु वानर छोटे पक्षी से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है.

एक्स पर वीडियो के साथ पोस्ट किए गए कैप्शन में लिखा है, "आश्चर्य की भावना केवल एक मानवीय गुण नहीं है: इस युवा गोरिल्ला को जीवन के एक छोटे रूप से मंत्रमुग्ध होते हुए देखें." पोस्ट ने यह भी संकेत दिया कि यह दृश्य कैलगरी चिड़ियाघर में कैप्चर किया गया था. वीडियो की शुरुआत में गोरिल्ला के बाड़े के अंदर का दृश्य दिखाई देता है, जहां बंदर पक्षी को देखते हुए और अपना सिर खुजलाते हुए दिखाई देता है. यह कुछ समय तक चलता रहता है, और फिर जानवर धीरे से पंख वाले प्राणी को पकड़ने की कोशिश करता है.

देखें Video:

The sense of wonder is not a human trait only: watch this young gorilla being enchanted by a smaller form of life



[📹 Calgary Zoo]pic.twitter.com/EFsqFTK603