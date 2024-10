जॉब रोल के लिए बताया ‘बहुत अच्छा’ फिर कर दिया रिजेक्ट, गूगल एम्प्लॉई ने पोस्ट शेयर कर जताई निराशा  

गूगल में काम करने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जॉब रिजेक्शन लेटर शेयर कर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. दिल्ली बेस्ड गूगल कर्मचारी अन्नू शर्मा ने एक्स पर एक स्टार्टअप फर्म से अपने रिजेक्शन लेटर का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें उस पद के लिए "बहुत अच्छा" माना गया था जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था.

अपनी पोस्ट में, उन्होंने अपना अविश्वास व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे नहीं पता था कि आपको बहुत अच्छा होने के कारण रिजेक्ट किया जा सकता है." रिजेक्शन में, रिक्रूटर ने फैसले के पीछे के कारणों को बताया है. लेटर में लिखा है, "आपके रिज्यूमे की समीक्षा करने के बाद, हमने महसूस किया कि आपकी योग्यताएं इस रोल की आवश्यकताओं से काफी अधिक हैं. हमारा अनुभव बताता है कि उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार अक्सर काम को असंतोषजनक पाते हैं और ज्वाइन करने के तुरंत बाद छोड़ देते हैं."

यूजर्स ने शेयर किया अपना अनुभव

अन्नू शर्मा ने एक दिन पहले ही पोस्ट शेयर किया था. तब से इसे 55,000 से अधिक बार देखा जा चुका है. उनके इस रिजेक्शन लेटर को लेकर ढेरों लोगों ने रिएक्ट किया है. एक यूजर ने लिखा, "मुझे हाल ही में इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मैं अधिक योग्य नहीं था, बल्कि इसलिए कि मैं उच्च रैंकिंग वाले कॉलेज से था. मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे."

Didn't know you could be rejected for being too good ???? pic.twitter.com/mbo5fbqEP3