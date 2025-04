गोल्ड ATM में डालें सोना, 30 मिनट में कैश बाहर, नहीं होगा कोई पेपरवर्क, जानें कैसे करता है काम  

चीन तरक्की में कई देशों से बहुत आगे बढ़ चुका है. टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की सुपर पावर कंट्री अमेरिका भी इसके आगे नमस्तक नजर आती है. भारत को चीन बार-बार लाल आंख दिखा रहा है और देश के कई हिस्सों पर अपनी धाक जमा चुका है. सोशल मीडिया पर आए दिन चीन की तरक्की के नमूने पेश किए जाते हैं. कभी चीन का इन्फ्रास्ट्रक्चर तो कभी वहां की नई-नई टेक्नोलॉजी दुनिया को चौंकाने का काम करती है. अब चीन ने एक और कारनामा किया है. अब चीन से गोल्ड बेचने का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और मन में एक ही सवाल आएगा क्या ऐसा भी हो सकता है.



चीन का गोल्ड एटीएम (China's Gold ATM)

जी हां, अगर आप चीन में हैं तो आपको वहां ऐसी-ऐसी चीजें होती दिखेंगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. भारत देश की बात करें तो यहां सोना खरीदने और बेचने में कितना बड़ा झंझट है, इसे आप अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन चीन ने फिर बता दिया कि टेक्नोलॉजी में वह दुनिया का गुरू है. दरअसल, चीन से वायरल इस वीडियो में गोल्ड एटीएम नजर आ रहा है. गोल्ड एटीएम क्या है और कैसे काम करता है आइए जानते हैं. गोल्ड एटीएम ग्राहकों को गोल्ड के बदले नकदी देता है. जी हां, शायद आप इस पर यकीन ना कर पाएं.



कैसे काम करता है गोल्ड एटीएम? (How to Work Gold ATM)

जैसे, पैसे निकालने के लिए एटीएम में कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है. ठीक वैसे ही चीन के इस स्मार्ट गोल्ड एटीएम में आपको एक खांचे में गोल्ड रखना है और यह आधे घंटे में उसकी जांच कर आपको उसकी वैल्यू की नकदी ट्रांसफर कर देगा. यह मशीन नकली सोने की भी जांच करती है. इस मशीन में कम से कम 3 ग्राम सोना डाल सकते हैं और यह 50 फीसदी तक प्योरिटी प्रूफ पर आपको पैसा दे देगा.



A gold ATM in Shanghai, China



It melts the gold and transfers the amount corresponding to its weight to your bank account.



pic.twitter.com/hFu3AjqEo2