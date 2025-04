छत पर सेल्फी ले रही थी लड़की, अचानक कैमरे में कैद हुआ अनोखा मंजर, लोग बोले- एलियंस आ रहे हैं?

Mysterious Blue Light in the Sky: अक्सर कैमरे में जाने अनजाने कुछ ऐसी घटनाएं कैद हो जाती हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट यूजर्स को चौंका दिया है. इस वीडियो में एक लड़की छत पर खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी, तभी अचानक आसमान में चमकती हुई नीली लकीर दिखी, जिसे देखकर लोग अलग-अलग कयास लगाने लगे. कुछ इसे एलियन (Alien) से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना मान रहे हैं.

कैसे वायरल हुआ यह वीडियो? (Mysterious Light)

यह घटना 2024 की बताई जा रही है, जब पुर्तगाल में एक लड़की अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट के दौरान आसमान के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके कैमरे में एक रहस्यमयी नीली रोशनी कैद हो गई. लड़की के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उसने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. कुछ ही घंटों में यह वीडियो वायरल हो गया और अब तक इसे 5 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

लोगों की प्रतिक्रियाएं- एलियन या कुछ और? (Portugal girl witness comet in sky)

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, "लगता है कि धरती पर एलियंस आने वाले हैं." दूसरे ने कहा, "इसकी वीडियो बनाने की टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी." तीसरे ने लिखा, "यह नजारा किसी हॉलीवुड साइंस-फिक्शन मूवी के सीन जैसा लग रहा है."

She captured the COOLEST video of the meteor that fell in Portugal pic.twitter.com/J0Xe9rFAGE