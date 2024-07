गर्लफ्रेंड ने मांगा फोन का पासवर्ड, तो लड़के ने लगा दी समुद्र में छलांग, पुलिस ने पूछा तो बोला तैरकर घर चला जाऊंगा!

अक्सर लोग अपने फोन का पासवर्ड छिपाकर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि घरवाले तो क्या उनका कोई खास भी उनके पासवर्ड को लेकर तुक्का न लगा सके. सोशल मीडिया पर फोन के पासवर्ड से जुड़े कई किस्से देखने और सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन हाल ही में एक लड़के के साथ जो हुआ उसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे. दरअसल, लड़का नहीं चाहता था कि उसके फोन का पासवर्ड उसकी गर्लफ्रेंड को पता चले इसके पीछे भी एक वजह है, जिसकी वजह से यह मामला इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. हैरानी की बात तो ये है कि, जब गर्लफ्रेंड ने उससे फोन का पासवर्ड मांगा तो लड़के ने समुद्र में छलांग लगा दी.

क्या है पूरा माजरा

बताया जा रहा है कि, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड और पुलिस के सामने समुद्र में कूद गया, जिसके पीछे की वजह थी गर्लफ्रेंड द्वारा फोन का पासवर्ड मांगे जाना, जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं देना चाहता था. अमेरिका के फ्लोरिडा में एक लड़के ने गर्लफ्रेंड को फोन का पासवर्ड न देना पड़े इसके लिए ऐसा तरीका निकाला, जिसके बारे में जानकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे. बताया जा रहा है कि, फोन का पासवर्ड मांगे जाने पर लड़का गर्लफ्रेंड और पुलिस के सामने ही नाव से समुद्र में कूद गया. बात यही खत्म नहीं हुई लड़के ने पुलिस को ये कहा कि, वो तैरकर ही घर चला जाएगा.

नाव से समुद्र में कूद गया लड़का

न्यूयॉर्क पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक, पुलिस अधिकारी उसका पीछा करते रहे और लगभग 7 मिनट तक तैरकर वह लड़का समुद्र किनारे भी पहुंच गया. यूट्यूब चैनल Arrested on Cam पर पूरा वीडियो अपलोड भी किया गया है. इसके साथ ही X पर न्यूयार्क पोस्ट ने अपने हैंडल @nypost से तस्वीरें शेयर करते हुए जानकारी दी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़का पुलिस से काफी देर तक बात और बहसबाजी करता नजर आ रहा है और अगले ही पल वो नाव से कूद जाता है. इस बीच कूदने से पहले वो पुलिस से ये भी पूछता है कि अगर वो कूद जाएगा तो क्या होगा. हालांकि, किनारे जाने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

यहां देखें पोस्ट

Florida man jumps in ocean to avoid giving cops, girlfriend his phone's passcode: ‘You're telling me I'm resisting' https://t.co/zcSqxdzqlo pic.twitter.com/EpUivFbpDE