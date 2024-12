इसे कहते हैं कार लवर, 49 साल बाद भी नहीं बदली कार, सेम पोज में फैमिली की तस्वीर वायरल

49 years..same car, same driver same family and same pose: कुछ तस्वीरें महज दीवार पर टंगने के लिए नहीं होती, बल्कि वो एक इमोशन होता है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता. घर के सदस्य या रिश्तेदार तो हमेशा ही खास होते हैं, फिर वो चाहें घर के बच्चे हों या घर में रहने वाले कोई और मेंबर ही क्यों न हो, लेकिन कभी-कभी घर के लोगों के अलावा दूसरे सदस्य भी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और कभी यूं भी होता है कि बहुत प्यार से खरीदी गई कोई चीज जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाती है, जिसे चाह कर भी बदलना, बेच देना या कबाड़ कर देना आसान नहीं होता. वो कोई पुरानी अलमारी, टेबल या गाड़ी भी हो सकती है. हम आपको एक ऐसी ही फैमिली की एक खास तस्वीर दिखा रहे हैं, जिनके लिए उनकी कार ऐसी ही एक यादगार चीज बन गई. देखें उन्होंने किस तरह अपनी 49 साल बाद पुरानी फोटो को रीक्रिएट किया है.

49 साल बाद खिंचवाई सेम फोटो

ट्विटर पर वर्षा सिंह नाम के हैंडल से दो फोटोज पब्लिश की गई हैं. एक फोटो साल 1974 की है और दूसरी फोटो साल 2023 यानी कि पिछले साल की ही फोटो है. इस फोटो की खास बात ये है कि सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सिर्फ साल बदले हैं और फोटो खींचाने वाले लोग जवान से बूढ़े हो गए हैं या फिर बच्चों से बड़े हो गए हैं. साल 1974 की फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है, जिसमें एक कार नजर आ रही है. इस कार के एक साइड में एक दंपत्ति दिख रहे हैं और दूसरी साइड में चार बच्चे दिख रहे हैं, जिसमें से एक की उम्र ज्यादा है.

1. 49 Years.. Same Car, Same Driver

