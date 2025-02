मुंबई ने जीता हर्ष गोयनका का दिल, मशहूर बिजनेसमैन बोले- मुंबई में खुशी है...

हर्ष गोयनका अपने सोशल मीडिया पेज पर आए दिन मुंबई के किसी न किसी मुद्दे पर पोस्ट करते रहते हैं, हाल ही में उन्होंने मुंबई की खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए "वड़ा पाव की खुशबू से लेकर बॅालीवुड के ग्लैमर तक" हर चीज के बारे में बताया. हर्ष गोयनका लिखा "मुंबई में खुशी है...सड़क किनारे लगे स्टॉल पर वड़ा पाव की खुशबू, लाखों लोगों की कहानियां सुनाती लोकल ट्रेनों की हलचल, और किनारे को छूती हुई शांत मरीन ड्राइव लहरें. वहीं यह रेड कार्पेट बॉलीवुड इवेंट का ग्लैमर है, गणेश चतुर्थी का हलचल भरा जुलूस है, और चौपाटी पर भेलपुरी का स्वाद है."

हर्ष गोयनका आगे लिखते हैं "यह मानसून के बादलों के नीचे चमकते शहर क स्काइलाइन व्यू, आजाद मैदान की हरी-भरी हरियाली में क्रिकेट खेलते बच्चों का उत्साह, अस्त-व्यस्त सड़कों पर डब्बावालों की हलचल, सीएसटी स्टेशन के बाहर ताजी भुनी हुई मूंगफली की खुशबू, छोटे-छोटे पल से लेकर बड़ी आकांक्षाएं इस शहर की आत्मा हैं."

