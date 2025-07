90 डिग्री का पुल छोड़िए, इंजीनियरों का ये 'मुजस्सिमा' देख छूट जाएगी हंसी, सड़क के बीचों-बीच लगा दिए बिजली के खंभे

Sadak ke bich me pole video: हिमाचल प्रदेश से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों को हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी. सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा को ताक पर रखते हुए वहां बिजली के खंभे ठीक सड़क के बीचों-बीच लगा दिए गए हैं और इस पर एक शख्स ने ऐसा मजेदार तंज कसा है कि वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है.

हिमाचल में सड़क के बीचों-बीच लगे बिजली के खंभे (Himachal Pradesh poles on Road Viral Video)

वीडियो में नजर आने वाला शख्स बेहद मजाकिया अंदाज में सिस्टम की खामियों को उजागर करता है. वो कहता है, मैं हरियाणा से सिर्फ ये खंभे देखने आया हूं…अब ये टूरिस्ट प्लेस बन गया है, लोग यहां फोटो खिंचवाने आते हैं, इसी तरह इकोनॉमी बनती है. वह हंसते हुए आगे कहता है, ये खंभे इसलिए लगाए गए हैं ताकि लोगों की ड्राइविंग स्किल का टेस्ट हो सके. सीधा चलोगे तो टकरा जाओगे, टेढ़ा चलोगे तो पास हो जाओगे.

यहां देखें वीडियो

Engineers forgot to remove an electric pole while constructing a road in Himachal Pradesh.



Engineering Marvel at Best 🤡pic.twitter.com/8V0oaf0mJ5