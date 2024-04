रेवड़ी खाने के शौकीन एक बार जरूर देख लें ये VIDEO

रेवड़ी मेकिंग वीडियो वायरल (viral video of revdi making)

वीडियो में देखा सकता है कि, रेवड़ी बनानी की फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर सबसे पहले गुड़ को कड़ाई में पिघलाते हैं और फिर उसे जमीन पर बिछाकर एक परात रखकर उसे पैरों से दबाते हैं, फिर इस गुड़ को खूंटी से टांग कर मिलाया जाता है, जब तक कि इसका रंग सफेद न हो जाए और ये हार्ड न हो जाए. अब इसे मशीन में सफेद रंग के एक पाउडर के साथ डाला जाता है और मशीन की मदद से इसे छोटे-छोटे आकार में बांट दिया जाता है. आखिर में तिल को भून कर इसे मिक्स कर दिया जाता है. इसके बाद फिर से लोग पैरों से इसे दबाते नजर आते हैं.

यहां देखें वीडियो

यूजर्स ने पकड़े लिया सिर (revdis made inside a factory)

रेवड़ी मेकिंग का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग हाइजीन का मुद्दा उठा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, हैंडमेड नहीं, ये है बॉडी मेड. दूसरे ने लिखा, सभी अंडरवियर में क्यों हैं. तीसरे यूजर ने लिखा, ऐसा लगता है हाइजीन की किसी को चिंता नहीं. चौथे यूजर ने लिखा, अब ये रेवड़ी खाना बंद. वहीं एक यूजर ने व्यंग्य करते हुए लिखा, अरे बाप रे इतनी सफाई.

