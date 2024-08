हर Reel में 'चिन टपाक डम डम', अजीबोगरीब इस ट्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर मचा तहलका

Chin Tapak Dam Dam trend: सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो एक मीम जरूर इन दिनों बहुत ज्यादा पढ़ने सुनने में आ रहा होगा. ये मीम है 'चिन टपाक डम डम'. सुनने में ये फ्रेज अजीबोगरीब लगता है या यूं कहें कि बेसिर पैर का लगता है, जिसका कोई मतलब नहीं है. उसके बाद भी ये फ्रेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है. ये मीम कहां से आया और क्यों वायरल हो रहा है, आज बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ये जानना चाहते हैं. चलिए बताते हैं क्या है ये नया ट्रेंड और कैसे अचानक सोशल मीडिया पर हो रहा है इतना वायरल कि, यूजर्स इससे मजेदार मैसेज शेयर कर रहे हैं.

यहां देखें पोस्ट

Life is too short to argue, just say "chin tapak dam dam" n move on pic.twitter.com/0bpfazzj8W