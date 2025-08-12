विज्ञापन
दिल छू लेने वाला पल, हार्ट पेशेंट नाना ने नानी और पोती के साथ किया गजब का डांस

कनाडा में रहने वाली एक लड़की ने भारत आकर अपने नाना-नानी के साथ डांस किया. हार्ट पेशेंट नाना के साथ यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों को अपने बुजुर्गों के साथ वक्त बिताने की प्रेरणा दी.

Grandparents dance video: कहते हैं कि खुशियों के पल ज्यादा मायने रखते हैं और अगर वह अपने बुजुर्गों के साथ बिताए जाएं तो वे जिंदगीभर का खजाना बन जाते हैं. कनाडा में रहने वाली कंटेंट क्रिएटर शैफाली इस महीने भारत में अपने नाना-नानी से मिलने आईं और एक ऐसा डांस वीडियो बनाया, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल छू लिया. शैफाली ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उनके नाना हार्ट पेशेंट हैं और उनके शरीर में पेसमेकर लगा है. ज़रा-सा मेहनत वाला काम करने पर उन्हें सीने में दर्द होने लगता है, जिससे उनकी चाल और ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही. वह हमेशा बेहद एक्टिव रहे हैं, इसलिए उन्हें इस हालत में देखना उनके लिए दुखद था.

बिल्कुल...बोले नाना और थिरक पड़े कदम (Aye Meri Zohrajabeen dance video)

इसके बावजूद, जब शैफाली ने नाना-नानी को डांस वीडियो बनाने का आइडिया दिया, तो नाना ने झट से हामी भर दी. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिलकुल. इसके बाद तीनों ने मिलकर मशहूर गाने 'ऐ मेरी ज़ोहराजबीं' पर लिविंग रूम में डांस किया. वीडियो में तीनों की हंसी, मस्ती और प्यार देखने लायक था. शैफाली ने कैप्शन में लिखा, अपने दादा-दादी या नाना-नानी के साथ डांस करें, चाहे कितना भी मजाकिया क्यों न लगे. यह एक ऐसी याद होगी जिसे आप हमेशा संजोकर रखेंगे.

सोशल मीडिया पर मिला प्यार (grandparents ke sath dance)

वीडियो के साथ उन्होंने टेक्स्ट ओवरले दिया, यह आपके लिए संकेत है कि अपने ग्रैंडपेरेंट्स के साथ डांस करें और एक कोर मेमोरी बनाएं. लोगों ने इसे बेहद पसंद किया. एक यूज़र ने लिखा, यह सबसे प्यारा वीडियो है जो मैंने काफी समय बाद देखा. इसे देखकर अपने दादा-दादी की याद आ गई. दूसरे ने कमेंट किया, चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई. प्यारे लोग…नजर न लगे.

प्यार की धुन पर यादगार लम्हा (dance with grandparents)

यह वीडियो सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि रिश्तों में प्यार और अपनापन जताने का एक खूबसूरत उदाहरण है. कभी-कभी कैमरे में कैद किए गए ऐसे छोटे-छोटे पल ही सबसे कीमती साबित होते हैं.

