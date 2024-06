चलती बस से गिरने ही वाला था शख्स, तभी टिकट काटते हुए कंडक्टर ने ऐसे बचाई पैसेंजर की जान, लोगों को याद आ गए रजनीकांत

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि एक शख्स बस में खड़े होकर सफर कर रहा था, कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो चलती बस से गिरने ही वाला था. लेकिन, पास खड़े होकर टिकट काट रहे कंडक्टर ने ऐसा दिमाग चलाया कि पैसेंजर की जान बचा ली. सोशल मीडिया पर अब केरल बस का यही वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसे देखकर बहुत से लोग कंडक्टर (Bus Conductor) को शक्तिमान बोल रहे हैं, तो कुछ उसे रजनीकांत बता रहे हैं. फिलहाल, इस बात कि पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया है.

19 सेकेंड के इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि बस के पीछे वाले गेट के पास कंडक्टर दो यात्रियों का टिकट बना रहा है. उनमें से एक यात्री का बैलेंस अचानक बिगड़ता है और वह लड़ख़ड़ा कर बस के दरवाजे की ओर गिरने लगता है, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन तभी बस कंडक्टर फुर्ती दिखाते हुए तुरंत यात्री का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर कींच लेता है और गिरने से बचा लेता है. यह पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका ये वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

देखें Video:

Kerala bus conductor with 25th Sense saves a guy from Falling Down from Bus

