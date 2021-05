Meghan Markle के बेटे के जन्मदिन पर जेठानी ने शेयर की प्यारी सी तस्वीर, लिखी दिल को छू लेने वाली बात

खास बातें मेघन मार्कल और प्रिंस हैरी के बेटे का दूसरा जन्मदिन

केट मिडलटन और प्रिंस विलियम ने शेयर की फोटो

भतीजे के जन्मदिन पर दीं शुभकामनाएं

मेघन मार्कल और प्रिंस हैरी (Meghan Markle and Prince Harry) के बेटे आर्ची हैरिसन माउंटबेटन-विंडसर (Archie Harrison Mountbatten-Windsor) आज दो साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर डचेस और ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज (Duchess and Duke of Cambridge) - केट मिडलटन और प्रिंस विलियम (Kate Middleton and Prince William) - ने केंसिंग्टन पैलेस (Kensington Palace) के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आर्ची की एक प्यारी से तस्वीर शेयर की है. केट और विलियम ने हमेशा परिवार के बच्चों के जन्मदिन पर उनकी तस्वीरें पोस्ट की हैं. परंपरा के अनुसार, डचेस और कैम्ब्रिज के ड्यूक ने सोशल मीडिया पर आर्ची की फोटो शेयर की और भतीजे के जन्मदिन पर उसे शुभकामनाएं दीं. फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, "आज आर्ची का दूसरा जन्मदिन बहुत मुबारक हो."