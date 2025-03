बेटियों को बचाने के लिए मां ने लगा दी जान की बाजी, किस्मत ने दिया साथ

Mothers Saved 2 Daughters From Snake Video: हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक मां ने अपनी दो बेटियों को जहरीले सांप से बचाने के लिए जो किया, वह दिल दहला देने वाला था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस मां की हिम्मत की जमकर सराहना कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक घर में दो छोटी बच्चियां खेल रही थीं, तभी अचानक एक जहरीला सांप उनकी ओर बढ़ने लगा. बच्चियां खतरे से अनजान थीं, लेकिन तभी उनकी मां की नजर सांप पर पड़ गई. बिना कोई देरी किए मां ने बहादुरी से अपने बच्चों को बचा लिया.

मां ने दिखाया अद्भुत साहस (Brave Mother Saves Daughters)

महिला ने अपनी सूझबूझ और तेज़ी दिखाते हुए बच्चियों को सांप के चंगुल से बचा लिया. इस पूरी घटना को घर में लगे एक सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि मां किस तरह बिना डरे अपनी बेटियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं और सांप को दूर भगाने का प्रयास करती है.

Mother tries to save her two daughters from a venomous snake in Australia pic.twitter.com/UYLtsIuk00