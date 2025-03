कुछ मत करो, बस... महिला ने बताया महीने में 2 से 5 लाख कमाने का ऐसा आइडिया! वायरल पोस्ट से मची खलबली

किराए पर घर देना आज के समय में सबसे बड़े बिजनेस में से एक बन गया है. खासकर मेट्रोपॉलिटन शहरों में किराए पर घर या रूम देकर लोग खूब पैसा कमा रहे हैं. दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में कामधंधों की कमी नहीं है. ऐसे में यहां प्रोफेशनल और दिहाड़ी मजदूरों की बड़ी भीड़ काम करने आती है. ऐसे में इन शहरों में पीजी और किराए पर छोटे-छोटे कमरे देख लोग मोटा पैसा कमा रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर एक महिला का ऐसा पोस्ट वायरल हो रहा है, जिस पर सभी का ध्यान जा रहा है. यह पोस्ट एक महिला ने एक्स हैंडल पर शेयर किया है. इस महिला ने अपने पोस्ट में बताया है कि उसका सपना बेंगलुरु में पीजी हाउस की मालकिन बनना है और खूब पैसा कमाना है. इस महिला का पोस्ट अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर अपने-अपने अनुभव शेयर कर रिएक्शन दे रहे हैं.

पीजी बिजनेस से मोटा पैसा कमाना चाहती है महिला (Woman wants to Start PG Business)

मोनालिका पटनायक नामक इस महिला ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'आज के समय में मेरी ड्रीम जॉब बेंगलुरु में पेयिंग गेस्ट हाउस की मालकिन बनना है, कुछ मत करो, बस महीने के आखिर में मोटा कियारा वसूल करो और फिर सिक्योरिटी डिपोजिट भी रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है'. इस महिला की ड्रीम जॉब वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. इस पोस्ट पर 30 हजार से ज्यादा व्यूज और हजारों लाइक्स व रिएक्शन आए हैं. इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने बेंगलुरु में पीजी सिस्टम को बेकार बताया है और अपना गुस्सा भी जाहिर किया है.

my dream job is to become a pg owner in banglore, do nothing, get a whooping rent at the end of every month and not return the security deposit