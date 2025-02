ऑटो ड्राइवर के साथ रोजाना सफर करता है उसका पालतू कुत्ता, दोनों का प्यार देख दिल हार बैठे लोग

Bengaluru auto driver pet dog accompanies him on rides: बेंगलुरु की सड़कों पर एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर अपने पालतू कुत्ते 'जैकी' के साथ हर जगह सफर करता है. यह कहानी जब एक सोशल मीडिया यूजर ने शेयर की, तो देखते ही देखते वायरल हो गई और लाखों लोगों के दिलों को छू गई.

यह अनोखी पोस्ट X (पहले ट्विटर) पर @damnyanti नाम की एक यूजर ने शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मेरे ऑटो वाले भैया के साथ उनका डॉग जैकी हमेशा सफर करता है. यह उनके पास तब से है, जब यह सिर्फ 4 दिन का था और अब यह हर जगह उनके साथ जाता है. क्या यह एक 'पीक बेंगलुरु मोमेंट' (Peak Bengaluru Moment) नहीं है?" यह पोस्ट इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

लोगों ने दिया दिल छू लेने वाला रिएक्शन (Bengaluru auto driver)

वायरल हो रहे इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा,"मैं भी तीन हफ्ते पहले इसी ऑटो में बैठ चुका हूं और मैंने जैकी से मुलाकात भी की थी." दूसरे यूजर ने कहा, "यह सच में एक पीक बेंगलुरु मोमेंट है." कुछ लोगों ने इस प्यारे रिश्ते की तुलना इंसानियत से की. एक यूजर ने लिखा, "पीक ह्यूमैनिटी मोमेंट: मैंने कोटा में भी ऐसा ही एक उदाहरण देखा था, जहां एक बुजुर्ग साइकिल मैकेनिक ने एक पपी को गोद लिया था, जबकि उसकी खुद की दुकान भी नहीं थी."

यहां देखें पोस्ट

my auto wale bhaiyya has his dog( name is Jackie ) with him in the auto; this kid has been with him from when he was 4 days old and now they travel together everywhere🥺



Does this call for a @PeakBangalore moment?? pic.twitter.com/Cre4g6Cd5S