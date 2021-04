ऑटो ड्राइवर ने दी इंसानियत की मिसाल, Corona Patients को मुफ्त में पहुंचा रहा अस्पताल

झारखंड (Jharkhand) के रांची (Ranchi) में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कोरोना मरीजों की निस्वार्थ सेवा (auto driver offers free ride to people who need to go to hospitals) करने का बेड़ा उठाया है. जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) हैं और उन्हें अस्पताल जाना है या उन्हें अस्पताल जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को वह अपने ऑटो रिक्शा (Auto Rickshaw) से मुफ्त में अस्पताल पहुंचा रहे हैं. खास बात ये है कि इमरजेंसी हालात में वह फ्री सेवा (Free Service) देते है.

ऑटो ड्राइवर रवि (Auto Driver Ravi) का कहना है, कि वह 15 अप्रैल से लोगों को ऑटो से मुफ्त में अस्पताल पहुंचा रहे हैं. उन्होंने बताया, कि जब किसी भी ऑटो ड्राइवर ने एक जरूरतमंद महिला को रिम्स नहीं पहुंचाया, तो उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया. उन्होंने कहा, कि उनका फोन नंबर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिन कोरोना मरीजों को अस्पताल जाने की जरूरत है, और कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा वह उन्हें संपर्क कर सकते हैं."