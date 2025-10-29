विज्ञापन
विशेष लिंक

स्टॉर्क और हिरण के आकार के पावर टावर, जहां बिजली से ज्यादा चमक रही है क्रिएटिविटी

Creative Power Tower Design: जब तकनीक और कला मिलें, तो नज़ारा कुछ ऐसा बनता है जो दिल को छू जाए. ऑस्ट्रिया का यह प्रोजेक्ट साबित करता है...बिजली भी खूबसूरती से बह सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
स्टॉर्क और हिरण के आकार के पावर टावर, जहां बिजली से ज्यादा चमक रही है क्रिएटिविटी
जब बिजली के खंभे बन गए जानवर! ऑस्ट्रिया की अनोखी सोच जिसने सबको चौंका दिया

Austria animal shaped power lines: सोचिए अगर बिजली के खंभे किसी जंगल के जानवरों के रूप में दिखाई दें, तो कैसा लगेगा? यही कल्पना अब हकीकत बन रही है और वो भी ऑस्ट्रिया में. यहां सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो बिजली के ढांचे (infrastructure) को न सिर्फ खूबसूरत, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी बना रहा है. इस आइडिया का नाम है 'Austrian Power Giants.'

Latest and Breaking News on NDTV

जानवरों के आकार में बिजली के टावर (Animal-Shaped Power Line)

  • ऑस्ट्रिया के इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट में पारंपरिक स्टील टावरों को जानवरों के आकार की मूर्तियों में बदला जा रहा है. जैसे:-
  • स्टॉर्क (सारस) जो Burgenland राज्य के प्रवासी पक्षियों का प्रतीक है.
  • Stag (हिरण) जो Lower Austria के पहाड़ी इलाकों की पहचान है.
  • यह पहल Austrian Power Grid (APG) और Meissl Architects के सहयोग से तैयार की जा रही है. दोनों ने मिलकर अभी दो प्रोटोटाइप मॉडल बनाए हैं, ताकि इनका स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग की जा सके.

डिजाइन को मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान (creative power tower design)

इन शानदार एनिमल शेप्ड पावर टावर्स के मिनिएचर मॉडल्स अभी Singapore के Red Dot Museum में प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जहां उन्हें Red Dot Design Award 2025 से सम्मानित भी किया गया है. यह प्रदर्शनी अक्टूबर 2026 तक चलेगी और दुनियाभर के डिजाइन प्रेमी इसे देखने आ रहे हैं.

जब बिजली और प्रकृति साथ चलें (art and engineering innovation)

  • इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं है. इसका असली लक्ष्य है प्रकृति के साथ तकनीक का संतुलन बनाना.
  • APG का कहना है कि यह 'nature-friendly infrastructure' न सिर्फ वातावरण से मेल खाता है, बल्कि टूरिज्म और लोकल इकॉनमी को भी बढ़ावा देगा'
  • भविष्य में, ऑस्ट्रिया के हर राज्य में एक यूनिक एनिमल डिज़ाइन वाला पावर टावर बनाया जाएगा, जो उस क्षेत्र की संस्कृति और प्राकृतिक पहचान को दर्शाएगा.
Latest and Breaking News on NDTV

कला, ऊर्जा और पर्यावरण का संगम (eco friendly infrastructure Austria)

जहां बाकी दुनिया बिजली के खंभों को सिर्फ तकनीकी ढांचा मानती है, वहीं ऑस्ट्रिया ने उन्हें कलात्मक प्रतीक में बदल दिया है. अब ये सिर्फ पावर लाइन्स नहीं, बल्कि क्रिएटिव एनर्जी के सजीव प्रतीक बन चुके हैं.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Animal-Shaped Power Line, Austria Animal Shaped Power Lines, Austrian Power Giants, Creative Power Tower Design, Red Dot Design Award 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com