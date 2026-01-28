विज्ञापन
आर्टिस्ट ने राम ल‍िखकर बना डाली श‍िव भगवान की खूबसूरत पेंट‍िंग, सोशल मीड‍िया पर म‍िनटों में हो गई वायरल

Viral Video : सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की ने राम शब्द से पेंटिंग बनाई है.

आर्टिस्ट ने राम ल‍िखकर बना डाली श‍िव भगवान की खूबसूरत पेंट‍िंग, सोशल मीड‍िया पर म‍िनटों में हो गई वायरल
आर्टिस्ट ने राम ल‍िखकर बना दी श‍िव भगवान की पेंट‍िंग, देखकर चौंक जाएंगे आप.

सोशल मीडिया किसी को भी स्टार बना देता है. लोग एक से बढ़कर एक चीजें करते हैं जिससे वो वायरल हो जाते हैं. आजकल लोग इतने क्रिएटिव हो गए हैं कि वो कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आता है और वो उसकी तारीफ करने से भी पीछे नहीं हटते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक आर्टिस्ट का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने राम शब्द का इस्तेमाल करके भगवान शिव का पोर्ट्रेट बनाया है. ये वीडियो जो भी देख रहा है वो उसकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है. ये वीडियो जमकर वायरल हो गया है. उस आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी की तारीफ हो रही है.

वायरल हुआ वीडियो

भगवान शिव की ऐसी पेंटिंग देखकर हर किसी के मुंह से हर हर महादेव ही निकल रहा है.वीडियो में वो अलग-अलग कलर के पेन से राम-राम लिखकर शिवजी की पेंटिंग बना रही हैं. ब्लू, ब्लैक और व्हाइट कलर के पेन का इस्तेमाल किया गया है. इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं.

लोगों ने किए कमेंट

इस आर्टिस्ट की वीडियो पर ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं. एक ने लिखा- राम राम लिखते लिखते महादेव बना दिए. दूसरे ने लिखा-कितना खूबसूरत है ये. एक ने लिखा- सब चीजें एक साथ ओम नमः शिवाय.दूसरे ने लिखा- जय श्री राम, जय श्री शंकर. सोशल मीडिया पर भगवान से जुड़ी वीडियो और फोटोज बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं. ऐसे में अगर कोई क्रिएटिव चीज देखने को मिल जाए तो लोग बेहद खुश हो जाते हैं. किसी की मेहनत की तारीफ करके उन्हें भी अच्छा लगता है साथ ही ऐसे में आर्टिस्ट को भी मोटिवेटिड फील होता है. वो इस तरह की क्रिएटिविटी करने की दोबारा कोशिश करते हैं ताकि उन्हें लोगों का प्यार इसी तरह दोबारा मिल सके.

