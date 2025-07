शतरंज की 'रानी' बनीं दिव्या देशमुख, आनंद महिंद्रा बोले- मां ही असली हीरो हैं

Divya deshmukh hugging mother: शतरंज की दुनिया में एक नया नाम चमका है...दिव्या देशमुख, लेकिन उनके इस ऐतिहासिक सफर की असली ताकत हैं उनकी मां, जो हर पल चुपचाप उनके साथ खड़ी रहीं. 19 साल की दिव्या देशमुख ने 2025 FIDE Women's World Cup जीतकर ना सिर्फ देश का नाम रोशन किया, बल्कि Grandmaster का खिताब भी हासिल कर लिया. इस मुकाबले में उन्होंने भारत की ही दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को टाई-ब्रेक में हराया. मैच के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दिव्या अपनी मां को गले लगाकर रोती हैं...एक ऐसी जीत, जिसमें मां की चुपचाप दी गई कुर्बानियां भी शामिल हैं. इस वीडियो को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी शेयर किया है.

वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Grandmaster बनने वाली दिव्या देशमुख…और उनके पीछे खड़ी वो मां, जो हमेशा एक अनकही ताकत बनकर साथ रहीं. आनंद महिंद्रा का ये भावुक संदेश हर मां को समर्पित था, जो अपने बच्चों के सपनों को खुद से बड़ा मानती हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स भी भावुक नजर आए. एक यूजर ने लिखा, हर चमकते सितारे के पीछे एक मां होती है, जो दुनिया की नजरों से दूर लेकिन हमेशा सबसे करीब होती है. दूसरे ने कहा, ऐसी कहानियों में सिर्फ जीत नहीं होती, इंसानियत और समर्पण की मिसालें होती हैं.

Divya Deshmukh, the Winner of the 2025 FIDE Women's World Cup.

Through this victory she also achieves Grandmaster status.

At the age of 19.

And behind the Grandmaster is the caring mother…



As always, the unsung hero behind many stars…



