अचानक उनकी एंट्री होती है... आनंद महिंद्रा ने शेयर किया रतन टाटा के साथ अपना सबसे यादगार पल, बताया 20 साल पुराना किस्सा

उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने रतन टाटा (Ratan Tata) के साथ अपनी एक सबसे प्यारी याद को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. रतन टाटा, जिनका बुधवार देर रात 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, भारतीय व्यवसाय में एक महान हस्ती थे, जो अपने दूरदर्शी नेतृत्व और देश की अर्थव्यवस्था पर गहरे प्रभाव के लिए जाने जाते थे. एक्स पर एक पोस्ट में, महिंद्रा ने टाटा के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की और लगभग दो दशक पहले दिल्ली ऑटो एक्सपो में एक सहज मुलाकात को याद किया. पोस्ट में उन्होंने बताया कि टाटा के साथ काम करना उनकी पीढ़ी के लिए कितने सौभाग्य की बात थी, जो अपने कद के बावजूद हमेशा विनम्र बने रहे.

मुझे उनकी बहुत याद आएगी...

पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “उनके बारे में मेरी सबसे सुखद यादों में से एक? लगभग 20 साल पहले दिल्ली के ऑटो एक्सपो में. मैं अपनी कंपनी के पैविलियन में था जब हमने एंट्री पर कुछ शोर सुना. हमने ऊपर देखा तो रतन टाटा और उनके सहकर्मी अचानक वहां पहुंचे थे. जब मैं उनका स्वागत करने के लिए उनके पास गया, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, 'मैं अभी प्रतियोगिता देखने आया हूं.' मुझे उनकी बहुत याद आएगी.''

It was a privilege of my generation to have worked in industry alongside RNT



One of my most enjoyable memories of him?



At the Auto Expo in Delhi, almost 20 years ago.



I was at our company pavilion.



We heard a buzz at the entry & saw RNT come in with his… pic.twitter.com/w2n8FV6ew0