95 साल के बुजुर्ग ने 84 साल की गर्लफ्रेंड से की शादी, 23 साल पहले एक चर्च में हुई थी मुलाकात

दोनों की मुलाकात 23 साल पहले एक चर्च में हुई थी, लेकिन तब वो प्रपोज नहीं कर पाए थे. इस साल फरवरी में उन्होंने प्रपोज किया और यूके के कार्डिफ में 19 मई (the couple got married on May 19) को उसी चर्च में शादी कर ली, जिस चर्च में उनकी मुलाकात हुई थी.

40 दोस्त और परिवार हुआ शादी में शामिल

वेल्स ऑनलाइन (Wales Online) के अनुसार, सेरेमनी कलवारी बैपटिस्ट चर्च (Calvary Baptists Church) में आयोजित की गई थी और लगभग 40 दोस्त और परिवार इसमें शामिल हुआ. इस बड़े दिन पर अपनी भावनाओं के बारे में बोलते हुए वैलेरी ने कहा, 'मुझे विश्वास नहीं हो रहा है. ये अदभुत है और नए साल की तरह है.' कपल ने कहा कि, 'वे बस एक साथ रहना चाहते हैं.'

ऑस्ट्रेलिया में मनाएंगे हनीमून

उन्होंने यह भी कहा कि वे इस साल के अंत में जूलियन की मातृभूमि, ऑस्ट्रेलिया में अपना हनीमून मनाएंगे. इसके अलावा, यह पूछे जाने पर कि फाइनली शादी के बाद कैसा लग रहा है. इसके जवाब में उन्होंने कहा, उन्हें कोई अन्य शादियां याद नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि यह जानूस की तरह है, जिसके सिर के आगे एक चेहरा था और दूसरा सिर के पीछे था, ताकि वह भविष्य और अतीत में देख सके. यह एक नए साल की तरह है, है ना?

वेडिंग डे पर किया ओपेरा परफॉर्म

वैलेरी ने अपने पति को एक 'फाइन जेंटलमैन' के रूप में वर्णित किया, जबकि जूलियन ने अपनी पत्नी को 'सिम्पैटिको' के रूप में वर्णित किया. वेल्स ऑनलाइन के अनुसार, जूलियन 1954 में ऑस्ट्रेलिया से यूके चले गए थे और 1970 और 1982 के बीच वेल्श नेशनल ओपेरा में पहले सोलोइस्ट थे. अपने वेडिंग डे पर भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिया.

