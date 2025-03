जेलेंस्की पहुंचे ब्रिटेन, ट्रंप से बहस के बाद समर्थन पर ट्रूडो सहित कई नेताओं को बोले थैंक यू  

Zelensky Reached Britain: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टकराव के एक दिन बाद शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और यूरोपीय सहयोगियों के साथ बैठक के लिए लंदन पहुंचे हैं. उनके प्रवक्ता ने सर्गी निकीफोरोव ने बताया कि वे लंदन में हैं. ज़ेलेंस्की आज ही स्टार्मर से मिलेंगे और फिर रविवार को किंग चार्ल्स III और यूरोपीय सहयोगियों के एक समूह से मिलेंगे. इससे पहले जेलेंस्की एक्स पर लगातार सक्रिय दिखे और यूक्रेन का समर्थन करने वाले नेताओं का धन्यवाद देते दिखे.

Thank you for your support. https://t.co/YjZKZbYITg