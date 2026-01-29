Live World News Updates: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा मंडराता नजर आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान का समय खत्म हो रहा है और एक विशाल अमेरिकी सेना बड़ी ताकत, उत्साह और उद्देश्य के साथ उसकी की ओर तेजी से बढ़ रही है. अमेरिका ने ईरान से जल्द से जल्द परमाणु समझौता करने या फिर अटैक झेलने की धमकी दी है. जवाब में ईरान ने भी कहा है कि कोई भी अमेरिकी हमला जंग की शुरुआत मानी जाएगी. दूसरी तरफ ऐतिहासिक वार्ता के लिए ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर गुरुवार, 29 जनवरी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है. ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका जैसे फैसले ले रहा है, उससे यूरोप का उसपर भरोसा कम हो रहा है और ऐसे में ब्रिटेन का चीन के करीब जाना बड़ा मैसेज देता है. ट्रंप के नवगठित "बोर्ड ऑफ पीस" ने पाकिस्तान सहित 26 देशों को इस पहल के संस्थापक सदस्यों के रूप में नामित करने की घोषणा कर दी है.

हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की खबरों का यह लाइव ब्लॉग जहां आपको पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, इसकी खबर एक साथ देंगे, तुरंत देंगे. पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लेकर दूर देश अमेरिका तक, हर बड़ी ब्रेकिंग खबर और उसकी एनालिसिस पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहे.