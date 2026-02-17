ब्रिटेन और कनाडा के नागरिकों के लिए आज से बिना वीजा चीन में एंट्री, दुनिया के 79 देशों को अनुमति

चीन ने ब्रिटेन और कनाडा को बिना वीजा के प्रवेश की अनुमति दी, जिससे कुल देशों की संख्या 79 हो गई. ब्रिटेन और कनाडा के नागरिक मंगलवार से बिना वीजा के चीन में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिना वीजा के प्रवेश की अनुमति प्राप्त देशों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है.

चीन ने पिछले दो वर्षों में इस कार्यक्रम के लिए पात्रता का दायरा काफी बढ़ाया है. इन देशों के नागरिक व्यापार, पर्यटन, आदान-प्रदान कार्यक्रमों और परिवार एवं मित्रों से मिलने के लिए 30 दिनों तक रह सकते हैं.

अधिकांश यूरोपीय नागरिक बिना वीजा के प्रवेश के पात्र हैं, साथ ही लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व सहित अन्य क्षेत्रों के कुछ चुनिंदा देशों के नागरिक भी पात्र हैं.

अमेरिका और इंडोनेशिया समेत कुछ अन्य देशों के नागरिक 10 दिनों के लिए प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते वे ट्रांजिट में हों - यानी उनके पास उस देश से अलग देश के लिए प्रस्थान का टिकट हो जहां से वे आए थे.

व्यापार जगत के अधिकारियों और पर्यटकों ने इस बदलाव का स्वागत किया है, क्योंकि चीन का वीजा आवेदन प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल हो सकती है.ब्रिटेन और कनाडा को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, क्योंकि पिछले महीने इन देशों के प्रधानमंत्रियों, कीर स्टारमर और मार्क कार्नी ने चीन का दौरा किया था. दोनों ने हाल ही में अपने-अपने देशों की बागडोर संभाली है.

दोनों नेता हाल के वर्षों में बीजिंग के साथ संबंधों में आई गिरावट के बाद उन्हें फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. अधिकांश देशों के लिए, बिना वीजा के प्रवेश की सुविधा इस साल के अंत में समाप्त हो रही है, लेकिन इसे पहले भी बढ़ाया जा चुका है.