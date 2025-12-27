विज्ञापन
Weather Alert: भारत ही नहीं अमेरिका में भी मौसम का कहर, 1800 फ्लाइट रद्द, हॉलीडे पर जा रहे सैकड़ों लोग परेशान

हॉलीडे ट्रैवल सीजन के चलते अमेरिका के कई हिस्सों में खराब मौसम के कारण फ्लाइट सर्विस पर असर पड़ रहा है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं.

तेज़ हवाओं के कारण सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर सैकड़ों फ्लाइटें लेट और रद्द.
US Flights Delayed Today: अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट (SFO) पर खराब मौसम और तेज हवाओं ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं. क्रिसमस–न्यू ईयर हॉलीडे सीजन के बीच यहां सैकड़ों फ्लाइटें या तो रद्द (Cancelled) हो गईं या घंटों लेट (Delayed) हो गईं, जिससे छुट्टियों पर निकल रहे यात्रियों को भारी परेशानी हुई और वे बीच रास्ते में ही फंस गए.

औसतन 1 घंटे 44 मिनट की देरी

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightAware के मुताबिक, शुक्रवार को 432 फ्लाइटें लेट हुईं, जबकि 26 फ्लाइटें रद्द कर दी गईं. इनमें ज्यादातर आने वाली उड़ानें थीं. मौसम की वजह से कई रूट्स पर लैंडिंग में दिक्कतें आईं. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने बताया कि तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण आने वाली उड़ानों में औसतन 1 घंटे 44 मिनट की देरी दर्ज की गई.

'संदिग्ध पैकेज' मिलने पर हड़कंप

फ्लाइट देरी के बीच एयरपोर्ट पर एक और समस्या खड़ी हो गई. शुक्रवार सुबह टर्मिनल 1 के डिपार्चर लॉबी को लगभग 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, सुबह लगभग 8 बजे पुलिस को यहां एक संदिग्ध पैकेज मिला, जिसके बाद टर्मिनल को खाली कराकर जांच की गई. करीब 10:45 बजे हालात सामान्य होने पर लॉबी दोबारा खोल दी गई.

रोडवे जाम, समय लेकर पहुंचें

एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि सड़क मार्ग पर यात्रियों की भारी भीड़ है, इसलिए लोग थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचें. सलाह दी गई कि भीड़ से बचने के लिए इंटरनेशनल टर्मिनल पर ड्रॉप‑ऑफ करें और वहां से AirTrain का इस्तेमाल करें. टर्मिनल 1 से उड़ान भरने वाले ऐसे यात्री जिनके पास चेक‑इन बैगेज नहीं है, वे चाहें तो दूसरे टर्मिनलों से कम भीड़ वाले सिक्योरिटी गेट्स से प्रवेश लेकर वॉकवे के जरिए अपने गेट तक पहुंच सकते हैं.

